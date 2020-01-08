هكذا تحصل على تمويل شخصي من منصة «سلفة» في دقائق

في الوقت الذي تحرص فيه مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» على دعم مجال التقنية المالية؛ أطلقت شركة «سلفة» المتخصصة بمجال التقنيات المالية منصتها للتمويل الشخصي للأفراد بأسلوب طارئ وسريع من خلال الإنترنت، لا يلزم معه زيارة أي من منشآتها.

وتهدف شركة «سلفة» إلى سد حاجة السوق التمويلية من حيث المبالغ الصغيرة المستعجلة التي لا توفرها الجهات التمويلية الكبرى، مثل البنوك وشركات التمويل التي تعتمد في تمويلها على مبالغ أكبر وفترات زمنية طويلة لإجرائه، بحسب بيانها.

وتقدم «سلفة» الحاصلة على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي، مبالغ فورية صغيرة تُراوِح بين ألف و5 آلاف ريال لمساعدة الأفراد على تلبية احتياجاتهم الطارئة والمستعجلة، مثل سداد الديون وإصلاح السيارة أو إدخال تحسينات على المنزل، أو لشراء ضروريات بدون تحويل الراتب.

شروط الحصول على تمويل شخصي من «سلفة»

ومن شروط الحصول على تمويل شخصي من «سلفة» أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 عامًا، وألا تقل فترة العمل عن 6 أشهر عند التقدم بالطلب، وأن يكون الحد الأدنى للراتب 3 آلاف ريال سعودي.

إجراءات تقديم طلب تمويل شخصي من «سلفة»

ويمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي، من خلال إنشاء حساب على منصة «سلفة»، وتعبئة النماذج المطلوبة لتمويل المرابحة، ورفع الأوراق الخاصة بالوظيفة ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية على منصة «سلفة»، وملء البيانات الشخصية المطلوبة، ثم تحديد مبلغ التمويل وفترة السداد.

وبحسب منصة «سلفة» فإنه إذا تم قبول طلب المتقدم، فسيتم تحويل الأموال على الحساب البنكي للشخص الحاصل على تمويل خلال دقائق، ومن الممكن أن ترفض المنصة الطلب بسبب عدم توافر الشروط أو أن تطلب وثائق إضافية من المتقدم.

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كيف تسدد دفعات التمويل الشخصي من «سلفة»؟

وعند السداد، يسدد الحاصل على التمويل دفعات شهرية ثابتة في حساب «سلفة». وتشير المنصة إلى أنه سيتم تنبيه العميل إلى حلول وقت السداد من خلال رسائل الجوال والبريد الإلكتروني والتقويم الموجود داخل حسابه الشخصي في «سلفة».

وللحصول على تمويل شخصي ثانٍ من «سلفة»، يجب أن يكون العميل سدد أكثر من نصف الدفعات المجدولة على تمويله الشخصي السابق من «سلفة»، وألا تكون عليه أي مبالغ متعثرة في الماضي، بحسب موقعها الإلكتروني.

كم تبلغ أسعار الفائدة في حال الحصول على تمويل شخصي من «سلفة»؟

وبحسب منصة سلفة، فإن تحديد أسعار الفائدة يتم على أساس عوامل عدة منها تاريخ تقديم الطلب، ونسبة الأمان الوظيفي، والسجل الائتماني للعميل في منصة «سلفة»؛ فكلما كان السجل الائتماني جيدًا، أصبحت طلباته المستقبلية ذات نسبة أقل وبمعدل موافقة أسرع.

ما البنوك التي تتعامل معها منصة «سلفة»؟

تتعاون شركة «سلفة» -بحسب منصتها الإلكترونية- مع مصرف الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي، ومصرف الراجحي، والبنك الأهلي، والبنك الأول، وبنك البلاد، وبنك الرياض، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، والبنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني (ساب).

وكانت شركة الاتصالات السعودية أعلنت في أكتوبر الماضي خلال مشاركتها بمعرض جيتكس بدبي عن أفضل 10 مشروعات ريادة أعمال، فازت بدعم الشركة منها مشروع «سلفة» الذي يعد أول منصة إلكترونية لإقراض المبالغ الصغيرة بقيمة تصل إلى 5 آلاف ريال خلال دقائق.