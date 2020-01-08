بالصور.. أمير القصيم يشهد عرضًا لـ«الصقور السعودية» بـ«ربيع بريدة»

زار الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، «مهرجان ربيع بريدة 41»، المقام بتنظيم من أمانة المنطقة بمشاركة 12 جهة حكومية و80 فعالية متنوعة، وذلك بمنتزه القصيم الوطني بمدينة بريدة.

وأقيم حفل خطابي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى رئيس اللجنة الإشرافية على المهرجان الدكتور منصور المشيطي كلمة أشار من خلالها إلى أن زيارته تعد حافزًا لتعزيز وتنمية العمل في المهرجان، مشيرًا إلى أن عدد الزوار اليومي الذي يتم تسجيله بالمهرجان يفوق 25 ألف زائر وزائرة، مبينًا أن هذا العدد يؤكد ما يمتاز به المهرجان على خارطة السياحة البيئية بين مهرجانات المملكة، مقدمًا شكره لجميع الجهات الحكومية والفرق الإشرافية المشاركة.

إثر ذلك شاهد عرضًا للقوات الجوية الملكية السعودية «الصقور السعودية» في سماء مدينة الطرفية السياحية، قدّم من خلالها الفريق عددًا من العروض المختلفة في سماء المهرجان، ثم اطلع على أكثر من 12 معرضًا للجهات الحكومية، وأكثر من 250 ركنًا مختلفًا قدّم من خلالها التكاملية والتثقيف والترفيه بقالب هادف ومتنوع؛ حيث اشتملت على أكثر من 80 فعالية متنوعة ترويجية وترفيهية ورياضية وثقافية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأمنية والمؤسسات الأهلية والخاصة، بالإضافة إلى اطلاع سموه على السوق الشعبية ومناشط الحرفيين والحرفيات وفعالية القطين والركن الحجازي وغيرها من الفعاليات.

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وأكد أمير منطقة القصيم عن فخره واعتزازه بمثل هذه النشاطات السياحية والغقبال الكبير من مواطني المملكة على المهرجان، مشيرًا إلى أن هذا الإقبال يعكس ما تمتاز به المنطقة من أجواء استثنائية مساهمة لنماء السياحة الشتوية بها.

وأشاد بما قدّمته الصقور السعودية من جهود وإبداع خلال الاستعراض، مثمنًا جهود أمانة القصيم بقيادة المهندس محمد المجلي وزملائه في إقامة هذا المهرجان وغيره من نشاطات بالشراكة مع القطاعات الحكومية والأمنية بالمنطقة، مؤكدًا على أن مشاركة شباب وفتيات الوطن والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنامي المشاريع في مثل هذه المهرجانات يعطي دلالة واضحة على الأقبال لمثل هذه الفعاليات من خلال وجود مخرجات وفرص عمل، مبينًا أن وجود أكثر من 25 ألف سائح وسائحة يوميًّا في مدينة الطرفية السياحية يثبت جودة السياحة الشتوية بالمنطقة خاصة خلال فترة العطل القصيرة، وأن هذه المهرجانات لا تخدم المنطقة فحسب بل تخدم جميع أنحاء المملكة.

وفي ختام الحفل كرّم أمير منطقة القصيم 45 مشاركًا بالإضافة إلى الجهات الحكومية والأمنية المشاركة وفريق العمل وشركاء النجاح، كما تسلم سموه درعًا تذكارية بهذه المناسبة.