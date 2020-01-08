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مدير شرطة حائل يقلد عددًا من الضباط رتبهم الجديدة

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قلد مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، بمكتبه، عددًا من الضباط رتبهم الجديدة؛ وذلك بعد صدور الأمر الكريم القاضي بترقيتهم.

وهنأ مدير شرطة المنطقة، الضباط المترقين، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق في حياتهم العملية، وأن تكون هذه الترقيات دافعًا لهم لبذل المزيد من العطاء.

من جانبهم، عبر المترقون عن سعادتهم بهذه الثقة الغالية، سائلين الله -عز وجل- أن يوفقهم لخدمة الدين والملك والوطن.

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