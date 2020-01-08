أمطار رعدية على مكة.. ورياح نشطة وأتربة مُثارة على 3 مناطق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، إلى هطول أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، كما نبهت إلى تعرُّض عددٍ من المناطق لرياح نشطة، وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وقالت «هيئة الأرصاد»، في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»، إن مناطق الرياض «الخرج، الدلمي، الدوادمي، الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، القويقعية، المجمعة، المزاحمية، حريملاء، شقراء، عفيف، وادي الدواسر» تشهد رياحًا نشطة، وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية. وتستمر الحالة حتى الساعة الـ18:00 من مساء الأربعاء.

ونبَّهت الهيئة إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف، وميسان، والعرضيات، مشيرةً إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ10 مساءً.

كما تؤثر الرياح النشطة والأتربة المثارة، التي يُصاحبها تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، في مناطق القصيم «البكيرية، الرس، بريدة، رياض الخبراء، عقلة، الصقور، عنيزة، عيون الجواء».

وتبدأ الحالة الساعة الـ10.00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18:00 مساء.

وتشهد «الحنكاية، المهد، خيبر» بمنطقة المدينة المنورة، أيضًا رياحًا نشطة، وأتربة مثارة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مستوى الرؤية. وتبدأ الحالة الساعة الـ10:00 من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الـ18:00 مساء.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم- هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبًا برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة).

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وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن الفرصة مهيأة لنشاط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، ونجران) وسماء غائمة جزئيًّا قد تهطل منها أمطار متفرقة على مناطق (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية).

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيفة الموج إلى متوسطة. أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي فتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف، وحالته متوسطة الموج.

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