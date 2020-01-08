الأرصاد: «القريات» تسجل أدنى درجات الحرارة بالمملكة اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن المدن التي سجلت أدنى درجات حرارة اليوم الأربعاء في المملكة هي: «القريات وطريف وحائل وسكاكا». وتصدرت القريات النسبة الأقل مسجلةً درجتين مئويتين.

وقال المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات التابع للهيئة، إن طريف سجَّلت 3 درجات مئوية، فيما سجَّلت حائل 4 درجات، وسكاكا 5 درجات مئوية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، هطولًا للأمطار الرعدية مصحوبًا برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد، إلى أن الفرصة مهيأة لنشاط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، والجوف، ونجران) وسماء غائمة جزئيًّا قد تهطل منها أمطار متفرقة على مناطق (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية).

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيفة الموج إلى متوسطة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف، وحالته متوسطة الموج.