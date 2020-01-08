«الحصيني» يتوقّع حالة ماطرة وفرصة تكوّن ثلوج على مرتفعات تبوك

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة «تسميات» عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، أن تبدأ حالة ماطرة يوم غدٍ الخميس وتستمر أيامًا عدة، يعقبها انخفاض في الحرارة، مشيرًا إلى أنها ربما تكون أقوى من الموجة السابقة.

وقال الحصيني عبر حسابه على موقع «تويتر»: «حالة ممطرة على أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والباحة وعسير وجازان وتبوك والشمالية والشرقية والبحرين وقطر والإمارات وعمان»، مشيرًا إلى أنّ الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة مع فرصة ثلوج على مرتفعات تبوك.

وأضاف: «بداية الحالة الممطرة من غدٍ الخميس وتستمر عدة أيام، وقوة الحالة الممطرة على الإمارات وشمال عمان وجنوب شرق المملكة وأجزاء من الباحة وعسير وجازان، ويحذر من السيول وحبات برد والرياح النشطة عليها، إلى أن يصرفها الله».

وتابع: «يعقبها انخفاض في الحرارة ربما تكون أقوى من الموجة السابقة والله أعلم».

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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ، ومكة المكرمة).



وأشار تقرير هيئة الأرصاد، إلى أن الفرصة مهيأة لنشاط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، ونجران) وسماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار متفرقة على مناطق (تبوك، الجوف، والحدود الشمالية).

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.