السعودية اليوم / سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز يوجه بتقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء منطقة جازان والمقيمين بها



جيزان 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم , مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي، وذلك بمناسبة تكليفه مديراً عاماً للشؤون الصحية بالمنطقة ومدير عام الشؤون الصحية السابق الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي.

ورحب سموّه في بداية اللقاء بمدير الشؤون الصحية المكلف, متمنياً له التوفيق في عمله, موجهاً بتطوير وتقديم أفضل الخدمات بمختلف المرافق الصحية بمنطقة جازان والمحافظات والمراكز التابعة لها.

وجرى خلال اللقاء بحث آلية تنفيذ ومتابعة المشروعات الصحية بالمنطقة والمشروعات الجاري تنفيذها ومنها المستشفى التخصصي والنساء والولادة وإعادة وتجهيز مستشفى جازان العام ومستشفيات عددًا من المحافظات ومراكز الرعاية الأولية.

من جانبه عبّر مدير عام الشؤون الصحية المكلف بجازان عن سعادته بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمع إليه من توجيهات, مؤكداً حرصه ومنسوبي الشؤون الصحية بجازان على تحقيق كل ما فيه خدمة أهالي منطقة جازان في الجوانب الطبية والصحية كافة.

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13:51ت م

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