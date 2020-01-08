السعودية اليوم / وكيل الشؤون الإسلامية يستقبل مدير الجامعة المحمدية بالهند



الرياض 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

استقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي اليوم، معالي مدير الجامعة المحمدية بالهند الشيخ أرشد مختار، والوفد المرافق له، الذي يزور المملكة حالياً.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة تبادل الأحاديث الودية حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل الإسلامي المختلفة.

حضر اللقاء وكيل كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بالجامعة المحمدية بالهند الدكتور محمد أبو طلحة والمدير العام للإدارة العامة للعلاقات الخارجية بوزارة الشؤون الإسلامية صالح النفيسة، وعدد من المسؤولين.

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13:49ت م

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