السعودية اليوم / قرية الكرا السياحية وتليفريك الهدا تشرع أبوابها لزوارها



الطائف 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

شرع تلفريك الهدا في استقبال الزوار يومياً مع حلول موسم إجازة منتصف العام لقضاء أوقات ترفيهية ممتعة مع ما يقدم من برامج وفعاليات مختلفة تستهدف جميع الشرائح العمرية.

وأعدّت إدارة المنتجع خطة تشغيل يومية تبدأ من الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتشغيل عربات التلفريك الـ 52 صعوداً ونزولاً وتنتهي عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتتنوّع خلالها الفعاليات التي تقام في جميع مرافق المنتجع لتلبية احتياجات الفئات العمرية من الجنسين.

وأوضحت إدارة المنتجع أنه جرت تهيئة وتجهيز جميع المرافق من المسابح وعربات التلفريك ومرافق الألعاب المائية المتمثِّلة في مسابح الصغار ومسابح الكبار إضافةً إلى الألعاب الأخرى المتمثِّلة في العربات السريعة والسينما D5 وسباق السيارات والمرافق الأخرى المساندة.

وبيّنت أن الفعاليات تتضمن عددا من الأنشطة والمسابقات التي تتناسب مع جميع الزوار من الجنسين.

وأفادت أن البرامج تنفذ في عدة مواقع من القرية في القشلة، والميدان، وصالات التلفريك بالمحطتين العلوية والسفلية, ومنطقة السوق وسط القرية التي زودت بها المطاعم.

وأحصت إدارة المنتجع عدد السالكين بواسطة تلفريك الهدا الصيف المنصرم بلغ أكثر من 100.000 سائح خلال موسم الطائف، وذلك بين منتجع أعالي الهدا ومنتجع الكرا الترفيهي مستفيدين من الخِدْمات الموجودة بالمشروع، مستمتعين باستخدام التلفريك الذي يربط بين قمة الهدا وأسفل الكرا بطول 4200 متر للمسار الواحد، حيث يمتد خط التلفريك بمحاذاة طريق المشاة القديم الذي كان يعد العصب الرئيس لربط أرجاء الجزيرة العربية ببعض مما يجعل الرحلة به شيقة ومثيرة لربط الماضي بالحاضر.

ويحتوي المشروع على اثنتين وخمسين عربة، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للعربات 1000 شخص في الساعة للاتجاه الواحد، وتتسع العربة الواحدة لـ 8 أشخاص، فيما تقدر الفترة الزمنية للتنقل بين المحطتين بـ 17 دقيقة في الاتجاه الواحد، وتصل سرعته إلى 6 أمتار في الثانية وقد نفذ على أحدث المواصفات العالمية.

ويحتوي منتجع أعالي الهدا على فندق وأجنحة فندقية ومسجد إضافة إلى خِدْمات متنوعة لخدمة الزوار.

// انتهى //

13:45ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.