السعودية اليوم / نادي الصقار بينبع .. اهتمام بالهواية وتنمية لمهارة الصيد



المدينة المنورة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

يعد صيد الصقور من الهوايات ذات الشعبية في المملكة ومعظم دول

ويشاركة نادي الصقار بمحافظة ينبع في معرض مكشات المقام حاليا بالمدينة المنورة من خلال ركن تعريفي بأنشطة النادي إلى جانب إرشاد الزوار والمهتمين بطرق الصيد وكيفية العناية بالصقر .

وأوضح رئيس النادي ماجد عطاالله الرفاعي أن معرض النادي يتضمن سبعة أقسام ثقافية وتراثية تشمل أقسام البيئة تحت شعار " الصقار صديق البيئة " والطيور الحية, والطيور المحنطة , وأدوات طرح الصقور, وأدوات الصيد بالصقور والمحافظة عليها .

كما تشمل أقسام الخِدْمات الطبية للصقور ,وتعريف عن النادي والمبادرات الاجتماعية التي قدمها منها مبادرة "خلوها تقرنس" المعنية برعاية الطيور وتهيئة بيئة عيشها حفاظاً عليها لاستكثارها بوصفها واحدة من كنوز البيئة الطبيعية التي تزخر بها المملكة .

وبين الرفاعي أن نادي الصقار أعد نظامًا للصقارين في محافظة ينبع ليكون مرجعًا بين الهواة وأسلوبًا متبعًا عند الممارسة منها منع الصيد أثناء اليل بالكشافات وغيرها من الأنظمة التي تسهم في خدمة الصقارين .

يذكر أن نادي الصقار بمحافظة ينبع أسسه في عام 1435 هـ يوسف بن حمدان الجهني - رحمة الله - بهدف المحافظة على هذه

//انتهى//

13:39ت م

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المدينة المنورة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسيعد صيد الصقور من الهوايات ذات الشعبية في المملكة ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي ، ومع مرور الوقت تحولت هذه الهواية إلى رياضة وتجارة مربحة للمهتمين بها ،إذ يلاحظ الإقبال اللافت في مزادات البيع من مختلف الأعمار لاقتناء الصقور مما انعكس على زيادة أعداد الصقارين في السنوات القليلة الماضية.ويشاركة نادي الصقار بمحافظة ينبع في معرض مكشات المقام حاليا بالمدينة المنورة من خلال ركن تعريفي بأنشطة النادي إلى جانب إرشاد الزوار والمهتمين بطرق الصيد وكيفية العناية بالصقر .وأوضح رئيس النادي ماجد عطاالله الرفاعي أن معرض النادي يتضمن سبعة أقسام ثقافية وتراثية تشمل أقسام البيئة تحت شعار " الصقار صديق البيئة " والطيور الحية, والطيور المحنطة , وأدوات طرح الصقور, وأدوات الصيد بالصقور والمحافظة عليها .كما تشمل أقسام الخِدْمات الطبية للصقور ,وتعريف عن النادي والمبادرات الاجتماعية التي قدمها منها مبادرة "خلوها تقرنس" المعنية برعاية الطيور وتهيئة بيئة عيشها حفاظاً عليها لاستكثارها بوصفها واحدة من كنوز البيئة الطبيعية التي تزخر بها المملكة .وبين الرفاعي أن نادي الصقار أعد نظامًا للصقارين في محافظة ينبع ليكون مرجعًا بين الهواة وأسلوبًا متبعًا عند الممارسة منها منع الصيد أثناء اليل بالكشافات وغيرها من الأنظمة التي تسهم في خدمة الصقارين .يذكر أن نادي الصقار بمحافظة ينبع أسسه في عام 1435 هـ يوسف بن حمدان الجهني - رحمة الله - بهدف المحافظة على هذه الرياضة الأصيلة وتنميتها لدى الهواه .//انتهى//13:39ت م0076

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