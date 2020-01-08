السعودية اليوم / استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لليوم الثالث على التوالي



القاهرة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

قررت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي ميناءي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية لليوم الثالث على التوالي؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الميناء الإسكندرية رضا الغندور في تصريح له اليوم أن الرصدة الجومائية أكدت استمرار تجاوز سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر للمعدلات التي لا تسمح بحركة السفن بشكل آمن، لذا تقرر إغلاق البوغازين؛ حرصًا على عدم اصطدام البواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

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13:24ت م

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