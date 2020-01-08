

القفل 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

كثفت فرق مكافحة الحشرات ورش المبيدات في بلدية مركز القفل التابع لمحافظة صامطة، من أعمال رش أماكن تجمع مياه الأمطار وأراضي الفضاء داخل الأحياء السكنية، بهدف القضاء على أماكن التلوث الحشري ومنع انتشارها.

وأوضح رئيس البلدية محمد بن حسن الحامظي، أن أعمال الرش بمركز القفل، تتم وفق الخطة والجدول الزمني المعد للرش داخل الأحياء والقرى والأودية التي تقع في نطاق عمل البلدية, داعياً جميع المواطنين والمقيمين للتعاون مع البلدية، وعدم رمي مخلفات المباني والنفايات بشكل عشوائي، والعمل على وضعها بالمرمى المخصص لها، حفاظاَ على الصحة والسلامة العامة, وتفادياً للغرامات والجزاءات المترتبة على ذلك.

// انتهى //

13:22ت م

0069





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدية القفل تكثف أعمال الرش في أماكن تجمع مياه الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.