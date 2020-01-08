السعودية اليوم / جامعة نجران الـ 12 محلياً والـ 66 عربياً في التصنيف العالمي للجامعات



نجران 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

حققت جامعة نجران المرتبة الـ 12 محلياً والـ 66 عربيًا وفق تصنيف "QS" العالمي للجامعات لعام 2020.

وأوضح معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن الجامعة قد خطت خطوات متسارعة نحو التطوير في عدة مجالات، شملت البحث والنشر العلمي وتحسين جودة التعليم والارتقاء بمنظومة العمل بشكل عام، مشيداً بما تحظى به الجامعة من دعم ورعاية من قبل القيادة الرشيدة.

وأكد الدكتور السبيعي أن الجامعة ستواصل العمل وتحقيق التطلعات التي تسعى إليها للحصول على نتائج أفضل خلال الأعوام المقبلة، مهنئاً منسوبي الجامعة بتحقيق هذا الإنجاز ومواصلة التفوق محلياً وإقليماً.

يذكر أن تصنيف الجامعات العالمي "QS" يعتمد في ترتيب الجامعات على ستة معايير تتمثل في جودة البحث العلمي 40%، ومعدل النشر لكل عضو هيئة تدريس 20%، و توظيف الخريجين 10%، والنظرة العالمية للجامعة 5%، إضافة إلى نسبة الطلبة الأجانب لمجموع الطلبة 5%، وجودة التعليم 20%.

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13:18ت م

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