أمطار وأتربة على مكة المكرمة 

2020-01-08

متابعات الخليج 365 - واس

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، تشمل محافظات الطائف، وميسان، والعرضيات مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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