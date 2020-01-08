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توجيه مهم من التقاعد بشأن تغير حالة المستفيدين

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2020-01-08

توجيه مهم من التقاعد بشأن تغير حالة المستفيدين

يجب الإبلاغ عند التوظف أو الزواج أو الوفاة

متابعات الخليج 365 - واس

دعت المؤسسة العامة للتقاعد المستفيدين من المعاش التقاعدي أو وكلائهم سرعة إبلاغ المؤسسة مباشرة، عن التغير في حالة المستفيدين من توظف أو زواج أو وفاة.
وأكدت “التقاعد” أنه يجب على المستفيد أو الوكيل إبلاغ المؤسسة عن أي تغير يطرأ في الحالة الاجتماعية للمستفيد، التي تؤثر على صرف المعاش التقاعدي حتى لا يتم تحميل مبالغ مصروفة بالزيادة بغير وجه حق على المستفيدين جراء التأخير في الإبلاغ.
وأشارت المؤسسة أنه يجب الإبلاغ عن توظف المستفيد أو المستفيدة في وظيفة خاضعة لنظام التقاعد المدني أو العسكري، كما ينبغي الإبلاغ عن إكمال الدراسة أو الانقطاع عنها للفترة من بلوغ سن الحادية والعشرين وحتى سن السادسة والعشرين بالنسبة للمستفيدين الذكور، كما يجب الإبلاغ عن حالات الزواج للمستفيدات الإناث من تاريخ عقد الزواج والإبلاغ عن وفاة أي من المستفيدين.
وأضافت “التقاعد” أنه يمكن للمستفيد أو الوكيل الإبلاغ عن التغير في حالة المستفيدين بكل سهولة ويسر من خلال بوابة المؤسسة الإلكترونية هنا ورفع المستندات الداعمة مثل وثيقة التخرج أو قرار التعيين أو عقد النكاح أو شهادة الوفاة، أو بزيارة أحد فروع المؤسسة المنتشرة حول المملكة.

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