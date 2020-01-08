اخبار السعوديه

زيادة عدد الفرص في اختبار القدرات العامة عبر قياس

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

Advertisements

شكرا لقرائتكم زيادة عدد الفرص في اختبار القدرات العامة عبر قياس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-08

زيادة عدد الفرص في اختبار القدرات العامة عبر قياس

ضمن خطة التحوّل إلى الاختبارات المحوسبة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني للقياس زيادة عدد الفرص في اختبار القدرات العامة (المحوسب) إلى ثلاث فرص، وذلك ضمن خطة التحوّل من الاختبارات الورقية إلى المحوسبة.

ويمكن الدخول إلى بوابة قياس عبر الرابط هنا 

واختبار القدرات هو قياس موحد لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية؛ ليكون معيارًا عادلاً ودقيقًا للجميع بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

Advertisements

ويقيس الاختبار القدرات التحليلية والاستدلالية، أي إنه يركز على معرفة القابلية للتعلّم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معيّن.

هدف الاختبار: ​

قياس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب، ومعرفة قابلية الطالب للتعلم، وذلك من خلال قياس:

  • القدرة على فهم المقروء.
  • القدرة على إدراك العلاقات المنطقية.
  • القدرة على حل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية.
  • القدرة على الاستنتاج.
  • القدرة على القياس.​

 

تابعنا على 262c1544a0.jpg تواصل معنا علىaccabd3f62.jpg

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زيادة عدد الفرص في اختبار القدرات العامة عبر قياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا