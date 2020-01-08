 مسؤول إيراني يسخر من دونالد ترامب بنشر علم إيران

2020-01-08

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

سخر مسؤول إيراني من الرئيس دونالد ترامب بعد أن غرد بصورة علم بلاده عقب إطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين جويتين أمريكيتين في العراق.

في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم، غرد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران سابقًا، سعيد جليلي، بنشر صورة العلم الإيراني والسخرية من ترامب.

وكان ترامب بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في 3 يناير، غرد بصورة العلم الأمريكي، إعلانًا لانتصار الولايات المتحدة، لكن في حين أودت الهجمات الأمريكية بطائرات دون طيار برأس حربة إيران، اللواء قاسم سليماني، فالهجمات الإيرانية لم تحدث أي خسائر في الأرواح، ما يجعل هجمتها تبديدًا للموارد، وإعلان عمل من أعمال الحرب.

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وكان جليلي أيضًا مسؤول ملف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، وشغل منصب مساعد وزير الخارجية الإيرانية لشؤون أوروبا وأمريكا.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن علي خامنئي، موجود حاليًا في غرفة العمليات التي تشرف على الجيش الإيراني، وكان قد أكد الحرس الثوري الإيراني، أنهم أطلقوا الصواريخ؛ انتقاما لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس ترامب هدد أنه سينتقم عن طريق ضرب المعالم الثقافية في إيران، إذا حاولت الانتقام من مقتل سليماني، قائلًا إن لديه قائمة تضم 52 هدفًا في إيران يمكن مهاجمتها.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط للانتقام من آخر ضربة.

ومن المقرر أن يدلي الرئيس ترامب ببيان في الساعات القادمة بعد أن دعا لعقد اجتماع عاجل للأمن القومي.

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