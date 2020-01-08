الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران جديدة وفُحصت قبل يومين

2020-01-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

قالت السفارة الأوكرانية في إيران، اليوم الأربعاء، إن معلومات أولية تشير إلى أن عطلاً في المحرك، وليس هجوماً بصاروخ أو عملاً إرهابياً، تسبب في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران.

وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من مطار الخميني واشتعلت فيها النيران.

وذكرت السفارة، في بيان أيضاً، أن 168 شخصاً اشتروا تذاكر للرحلة الجوية التي كانت متجهة صوب كييف، فيما حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أي تكهنات بشأن تحطم الطائرة.

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وأعلن زيلينسكي، على حسابه في فيسبوك، أن “كل ركاب وأفراد طاقم” طائرة البوينغ 737، التي تحطمت صباح الأربعاء بعيد إقلاعها من طهران، “قتلوا”.

من جهتها، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن عمال الإنقاذ عثروا على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.

وكانت الطائرة الأوكرانية التي تحطمت بطهران تقل 82 إيرانياً و63 كندياً و3 بريطانيين.

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