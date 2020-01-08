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الخطوط الفرنسية تعلق رحلاتها في الأجواء الإيرانية والعراقية
بعد سقوط الطائرة الأوكرانية والقصف الإيراني
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الخطوط الفرنسية تعليق جميع رحلاتها في الأجواء الإيرانية والعراقية، وذلك بعد سقوط طائرة أوكرانية في إيران، واستهداف قاعدتين عسكريتين في العراق من قبل ميليشيا إيران.
وأكد التلفزيون الإيراني مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة، فيما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية باشتعال النيران في الطائرة الأوكرانية، وسط ترجيحات بأنها أُسقطت، فيما أفادت بيانات الطائرات بأن سرعة صعود الطائرة الأوكرانية وتوقفها فجأة يعني أنها تعرضت لانفجار.
كما أفادت وكالة “إيسنا” للأنباء بتحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها صباح الأربعاء من طهران إلى كييف.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخًا باليستيًا من أراض إيرانية على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية وقوات للتحالف الدولي.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جوناثان هوفمان في بيان :” نعمل على تقييم أولي للأضرار”، مشيراً إلى أن القاعدتين المستهدفتين هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل.
كما كشفت وكالة “تسنيم” عن مشاركة ميليشيات الحشد بالعراق في القصف الذي استهدف القاعدة في أربيل.
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