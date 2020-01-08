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شكرا لقرائتكم تراجع مؤشر سوق الأسهم بنسبة 0.99% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تراجع مؤشر سوق الأسهم بنسبة 0.99%
مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
متابعات الخليج 365 - الرياض
هبطت الأسواق الخليجية في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، رداً على تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعدما أطلقت إيران صواريخ على أهداف أميركية في العراق.
وتراجع مؤشر البورصة السعودية بنسبة 0.99%، كما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.4%، كما هبط مؤشر أبوظبي 1%، بينما هبطت الأسهم الكويتية 0.12%، بحسب العربية.
وجاء الهجوم الصاروخي الإيراني على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد جنازة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذي قُتل في هجوم بطائرة مسيرة أميركية في 3 يناير.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني “افتراضنا الأساسي أنه سيستمر تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن عند مستوى محدد بعناية لتفادي إرغام الطرف الآخر على شن عمل عسكري شامل”.
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