ليفربول يعوض صلاح عن جائزة الكاف بـ"هدف العقد"

حصل هدف النجم المصري محمد صلاح في شباك توتنهام، خلال منافسات الموسم قبل الماضي من الدوري الإنجليزي، على جائزة أفضل هدف سجله "الريدز" خلال العقد الأخير.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي ليفربول عن حصول النجم المصري على النسبة الأكبر من الأصوات، التي بلغت ما يقرب 40 ألف صوت، متفوقاً على هدف ديفوك أوريجي الرابع في مرمى برشلونة، في إياب نصف نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وهدف الألماني إيمري كان من مقصيه مزدوجة في شباك واتفورد الموسم قبل الماضي قبل انتقاله ليوفنتوس الإيطالي.

وتأتي هذه الجائزة بالتزامن مع حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة أفريقيا لعام 2019، الذي يقام الثلاثاء، ويشهد الإعلان عن المتوج بجائزة أفضل لاعب أفريقيا، والمرشح لها صلاح مع زميله السنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، وهو الحفل الذي يغيب عنه صلاح، وتؤكد التقارير أن ماني هو من سيتوج فيه بالجائزة التي حملها صلاح في آخر عامين.

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وكان محمد صلاح سجل هدفاً رائعاً في شباك توتنهام بتاريخ 4 فبراير/شباط 2018، في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين 2-2 ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.





وكان صلاح توج مؤخراً كذلك هدافاً للعقد الأخير في ليفربول، بعدما تربع على عرش هدافي "الريدز" برصيد 84 هدفاً، متفوقاً على الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم الفريق السابق صاحب الـ82 هدفاً، والبرازيلي روبرتو فيرمينو برصيد 74 هدفاً.

يذكر أن صلاح انضم لصفوف ليفربول في صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي ونجح في إعادة "الريدز" مجدداً كأحد عمالقة القارة العجوز، بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2018، ثم إحراز اللقب في 2019.

كما أحرز "الريدز" المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بفارق نقطة خلف مانشستر سيتي البطل، ويتصدر ترتيب المسابقة هذا الموسم بفارق 13 نقطة أمام أقرب منافسيه مع تبقي لقاء مؤجل له.