 السيناتور ليندسي جراهام: ترامب لديه كل السلطة للرد على إيران

2020-01-08

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

وصف السناتور الأمريكي ليندسي جراهام، الضربات الصاروخية الإيرانية على القوات الأمريكية، بأنها عمل من أعمال حرب، مضيفًا أن الرئيس دونالد ترامب لديه كل القوة التي يحتاجها للتصرف بعد أن أطلقت إيران أكثر من عشرة صواريخ باليستية على قاعدتين عراقيتين تأوي القوات الأمريكية فجر الأربعاء.

وقال جراهام لشبكة فوكس: هذا عمل من أعمال الحرب بكل ما يشمله التعريف، ويتمتع الرئيس بجميع الصلاحيات التي يحتاجها بموجب المادة الثانية للرد وكيفية الاستجابة، لديه هذه السلطة.

وقال سناتور ساوث كارولينا إن ترامب لا يريد تغيير نظام الحكومة الإيرانية، وإنما يريد تغيير السلوكيات الإرهابية، وتغيير برنامجها للصواريخ البالستية وأن تتوقف عن كونها أكبر دولة راعية للإرهاب.

وقال ترامب إنه سيدلي ببيان رسمي صباح يوم الأربعاء بشأن الهجمات.

Advertisements

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي وبعض المتنافسين على الرئاسة في الحزب من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وغردت رئيس مجلس النواب نانسي بيلوسي أن الولايات المتحدة وبقية العالم لا يستطيعون تحمل الحرب، متابعة: ولكن يجب أن نضمن سلامة أفراد قواتنا، بما في ذلك إنهاء الاستفزازات التي لا داعي لها من الإدارة ومطالبة إيران بوقف أعمال العنف.

وكانت استهدفت إيران الولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم، بإطلاق أكثر من عشرة صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان القوات الأمريكية، وهما قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، التي زارها ترامب في ديسمبر 2018 ، وقاعدة أربيل في كردستان العراق.

وفي حين أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 80 جنديًا على الأقل إثر الهجمات الصاروخية، أكد الرئيس الأمريكي والسلطات العراقية الدنماركية والنرويجية عدم وقوع أي قتلى؛ لأن القوات تمكنت من الاختباء والتستر في المخابئ بعد تلقي تحذيرات مبكرة عن وابل الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران.

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على