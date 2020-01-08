- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم فيديو.. كشف تعاملها مع ساحر فأحرقته بالأسيد وهو نائم! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. كشف تعاملها مع ساحر فأحرقته بالأسيد وهو نائم!
سامح زوجته رغم ما بدر منها
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث متابعات الخليج 365 أبو محمد عن تفاصيل إحراق زوجته له بمادة الأسيد وهو نائم، وهو ما سبب له حروقاً بالغة في كامل جسده.
وكشف أبو محمد خلال تصريحات إلى برنامج “ياهلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن سبب الخلاف بينهما الذي أدى لحرقه، هو أن زوجته كانت تتعامل مع ساحر وأنه كشفها من خلال رسائل بينهما، موضحاً أنها حامل الآن ولا يوجد بينهما أبناء.
وتابع أنه سامح زوجته رغم ما بدر منها وما سببته من حروق بالغة له في جميع أنحاء جسده ولا يزال يتلقى العلاج بسببها، مشددًا على أنه لم يعامل زوجته وهي الثانية بشكل سيئ مطلقًا منذ زواجهما على مدار عام كامل.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. كشف تعاملها مع ساحر فأحرقته بالأسيد وهو نائم! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.