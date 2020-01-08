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2020-01-08 مستشفى حفر الباطن يقدم خدماته لأكثر من 25 ألف مستفيد شملت الفحوصات الكيميائية وأبحاث الدم متابعات الخليج 365 - حفرالباطن قدم مختبر بنك الدم بمستشفى حفر الباطن المركزي خدماته لـ25,743 مستفيداً شملت الفحوصات الكيميائية وأبحاث الدم والهرمونات والفيروسات والميكروبات وتشريح الأنسجة. Advertisements كما قدم المستشفى برامج تثقيفية لتوعية المستفيدين ومدى معرفتهم عن هذه الفحوصات وأهميتها في الكشف عن الفيروسات والميكروبات المختلفة كتقييم الحالة الصحية للفرد، وتشخيص المشكلات الصحية، والوقاية منها. كما نفذ بنك الدم حملات تبرع بالدم لرفع معدل مخزون بنك الدم بالمستشفى. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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