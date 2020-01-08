شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من ترامب على قصف إيران قواعد أمريكية في العراق: هكذا سيكون الرد صباح الغد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول تعليق للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الهجوم الذي شنه الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الأربعاء، على قواعد أمريكية في العراق انتقاما لمقتل قاسم سيماني " كل شيء على ما يرام".

وقال ترامب عبر حسابه بموقع "تويتر"، " كل شيء عى ما يرام! إطلاق صواريخ من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق. نقيم الآن الخسائر والأضرار التي حدثت".

قد يهمك ايضاً:

أول تعليق من ترامب على قصف إيران قواعد أمريكية في العراق: هكذا سيكون الرد صباح الغد

شاهد.. الجنود في القاعدة الأمريكية بالعراق يستغيثون من القصف الإيراني ويرددون ”الشهادتين” (فيديو)

مسؤول أمريكي يفجر مفاجأة بشأن هجوم إيران .. هل كان الجيش على علم به ؟



عـاجل : الحرس الثوري الإيراني يعلن عن عدد القتلى والجرحى لدى الجيش الأمريكي في الهجوم على قاعدتين أميركيتين في العراق !



عاجل : إيران تقصف قاعدة ”عين الأسد” بالصواريخ والمقاتلات الأمريكية ترد بقوة.. وهذا ما يحدث الآن

وسيم يوسف: المرأة ’’الحائض’’ يجوز لها أن تمارس هذه الرغبة إن أرادت والأفضل في الليل! (فيديو)



عاجل الجيوش الإيرانية بقيادة فيلق القدس تقدم باتجاه 4 دول خليجية للانتقام من مقتل قاسم سليماني .. وأمريكا تتدخل فورًا (فيديو)

ما هو مرض ”خميس العويران” الذي تسبب بوفاته صباح اليوم؟.. تعرف عليه

Advertisements

عاجل: وكالة “فارس” الإيرانية تعلن ”اغتيال” ترامب انتقامًا للجنرال قاسم سليماني .. وتنشر فيديو للحظة الاغتيال (شاهد)



في غرفة هذه السيدة الإيرانية.. قاسم سليماني باح قبل مقتله بسرّ أمني خطير للغاية ! (شاهد الفيديو)

محمد بن زايد يستدعي طارق صالح.. والأخير يغادر فورا إلى «أبوظبي».. ومصادر استخباراتية تكشف عن سبب الاستدعاء..!



بالاسم.. السعودية تختار هذه الشخصية اليمنية لتولي منصب رئيس الجمهورية بدلا عن الرئيس هادي..!

عاجل : سرب من الطيران الأمريكي يقتحم الآن الأجواء اليمنية ويحلق في محافظات سيطرة الحوثي.. وصحيفة سعودية تكشف عن خطة اغتيالات

شاهد كيف كانت جثة قاسم سليماني قبل دفنه.. وكيف تصرّف زملاؤه عندما أرادوا تكفينه؟

ورد الآن.. ضربة موجعة تهز إيران .. وسقوط 50 قتيلا وعشرات الجرحى حتى اللحظة.. شاهد ”أول فيديو”

عاجل : الحوثيون يحسمون قبل قليل موقفهم النهائي بخصوص تداول العملة الجديدة بصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتهم..!

وتابع، "حتى الآن، كل شيء على ما يرام! لدينا أقوى القوات العسكرية وتجهيزها جيد في أي مكان في العالم، وسأدلي ببيان صباح الغد".

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف، أعلن في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، استهداف قاعدتي عين الأسد وفي أربيل في العراق بعشرات الصواريخ.

وأكد أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأطلق على العملية اسم "الشهيد سليماني".

وأشار المتحدث إلى أن، "أمريكا تلقت الرسالة الإيرانية، وأن المسؤولين الامريكيين عقدوا اجتماعا مضطربا وألغوا خطابا لترامب".

حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط عامة والخليج خاصة عقب عملية اغتيال قاسم سليماني وسط تهديدات متبادلة بين طهران وواشنطن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد في وقت سابق إيران بضربة غير مسبوقة، وذلك إن تعرضت الولايات المتحدة لهجوم من جانب طهران.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي في "تويتر": "إذا هاجمتنا إيران مجددا فستتعرض لضربة أكبر من أي ضربة سابقة تعرضت لها".