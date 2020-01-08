شاهد.. الجنود في القاعدة الأمريكية بالعراق يستغيثون من القصف الإيراني ويرددون ”الشهادتين” (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - إمرأة هائجة تتخطى الخطوط الحمراء وتمارس هوايتها المجنونة مع ‘‘أسد’’ داخل عرينه!.. وحينما وصلت الذروة كانت النهاية صادمة (فيديو) العرافة اللبنانية ’’ليلى عبداللطيف‘‘ توقعت مقتل قاسم سليماني قبل أيام.. واليوم تتنبأ بمصير ترامب وتفجر مفاجأة بشأن ماسيحدث في العراق واليمن (شاهد)

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