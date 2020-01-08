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عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته الصاروخية استهدفت بعشرات الصواريخ قاعدة "عين الأسد" حيث تتمركز القوات الأمريكية في العراق.

ويأتي القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بمطار بغداد قبل أيام.

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عاجل : إيران تقصف قاعدة ”عين الأسد” بالصواريخ والمقاتلات الأمريكية ترد بقوة.. وهذا ما يحدث الآن

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- البيت الأبيض يعلن أن ترامب لن يلقي كلمة بخصوص القصف الصاروخي الإيراني على القوات الأمريكية في العراق.

- بيان البنتاغون حول القصف الإيراني - "المتحدثة باسم البنتاغون: "في حوالي الساعة 17،30 بتوقيت الولايات المتحدة الشرقي بتاريخ 1/7، أطلقت إيران ما لا يقل عن عشرة صواريخ باليستية ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق. من الواضح أن هذه الصواريخ أطلقت من إيران واستهدفت على الأقل قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان عسكريين أمريكين وأفرادا من قوات التحالف في عين الأسد واربيل.. نحن نعمل على تقييم الأضرار الأولية للمعركة. في الأيام الأخيرة واستجابة للتهديدات والإجراءات الإيرانية، اتخذت وزارة الدفاع جميع التدابير المناسبة لحماية موظفينا وشركائنا.. كانت هذه القواعد في حالة تأهب قصوى بسبب دلائل على أن النظام الإيراني يخطط لمهاجمة قواتنا ومصالحنا في المنطقة.. أثناء قيامنا بتقييم الموقف وردنا، سنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية والدفاع عن أفراد الولايات المتحدة والشركاء والحلفاء في المنطقة".

- مقاتلات إيرانية تنطلق ردا على انطلاق مقاتلات أمريكية من قاعدة عسكرية في الإمارات نحو إيران.

- قائد في الحرس الثوري الإيراني: على ترامب أن يفكر بمصير جنوده وألا يضعهم في مرمى نيراننا على بعد آلاف الكيلومترات من الولايات المتحدة.

- وكالة أنباء الحرس الثوري: مقاتلات إيرانية تدخل الأجواء العراقية.

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- ظريف: إيران لا تسعى إلى الحرب وتصعيد التوتر، لكنها ستدافع عن نفسها ضد أي هجوم.

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- ترامب: كل شيء على ما يرام.. صواريخ أطلقت من إيران على قاعدتين عسكريتين في العراق لدينا أقوى جيش ومجهز تجهيزا جيدا في أي مكان في العالم، إلى حد بعيد! سأدلي ببيان صباح الغد.