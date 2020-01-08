هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في العراق.. طهران تتبنى والحرس الثوري يحذر واشنطن من الرد

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وقع هجوم صاروخي صباح الأربعاء على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية في الأنبار العراقية، بالتزامن مع إعلان حسابات إيرانية أن كتائب حزب الله العراقي بدأت بإطلاق قذائف على القاعدة.

وأكد مسؤول أمريكي وقوع هجمات على منشآت أمريكية بالعراق، كما أعلن البيت الأييض أن الرئيس دونالد ترمب أحيط علما بقصف القاعدة الأمريكية، فيما تبنت طهران القصف .

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وأكد بيان منسوب للحرس الثوري استهداف قاعدة عين الأسد انتقاما لمقتل سليماني، وحذر واشنطن من الرد على قصف القاعدة الأمريكية، وبثت وسائل إعلام إيرانية صورا تقول إنها لاستهداف قاعدة عين الأسد في الأنبار .

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن إيران أطلقت أكثر من 12 صاروخا باليستيا على قاعدتين أميركيتين في العراق، فيما أعلنت وسائل إعلام إيرانية أن الصورايخ من نوع أرض أرض وأطلقت من كرمنشاه غرب إيران.

من جانبه، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران بريان هوك، إن قاسم سليماني كان يبحث ويخطط الهجوم على واشنطن ومصالحها في العراق وغيرها.

واضاف أنه لو لم نتخذ الإجراء الحاسم بقتل قاسم سليماني لقتل الكثير من الأمريكيين، مشيرا إلى أن حملة الضغوط ضد إيران مستمرة وسنحرم النظام من العائدات التي تساعده بأنشطته المزعزعة.

