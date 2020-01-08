كويتيان ينافسان 10 سعوديين على سيف الملك لون الصفر

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تتواصل اليوم الأربعاء منافسات الصفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، من خلال إقامة مسابقة فئة (جمل 50 سيف الملك)، وذلك بمشاركة 12 منقية.

ويتوقع أن تأتي المنافسة قوية عطفًا على المنقيات المشاركة، حيث ينافس كويتيان عشرة ملاك سعوديين على جائزة سيف الملك، وكانت منافسات الصفر انطلقت اليوم من خلال مسابقة فئة جمل 30 شلفا ولي العهد، وتختتم بعد غدٍ بمنافسات جمل 100 بيرق المؤسس.

وفيما يلي أسماء الملاك المشاركين في مسابقة فئة جمل(50 جائزة سيف الملك) لون الصفر:

1- عبدالله فهد عبدالله الشريع

2- همل عايض همل العتيبي

3- الكويتي عبدالله ناصر عبدالله الجبري

4- عبدالله عبدالعزيز علي السلطان

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5- مسعد سعود مفلح الشيباني

6- فائز حمدان فهيد السبيعي

7- ضيف الله حجيلان ضيف الله المطيري

8- سلطان محمد علي السبيعي

9- صاطي منور عويتق المطيري

10- سامي عبدالله هديب العتيبي

11- الكويتي مشرف فهد عايض الرشيدي

12- ناصر علي عبيد العجمي



