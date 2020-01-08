نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد «دربشي»

نقل نائب أمير منطقة جازان، محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وأمير منطقة جازان، محمد بن ناصر، لوالد وذوي الشهيد وكيل رقيب علي بن أحمد عطيفي دربشي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي في منطقة جازان.

وعبّر نائب أمير المنطقة لوالد وذوي الشهيد «دربشي»، عن خالص مواساته في فقيدهم، سائلًا الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، وأعرب نائب أمير جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم، أعرب والد وذوو الشهيد دربشي، عن شكرهم للقيادة الرشيدة، ولأمير منطقة جازان، ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بأبنائها المواطنين في مختلف المناطق.