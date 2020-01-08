«الصخَري» يوضح خريطة الثلوج والأمطار المرتقبة على مناطق عدة

أوضح خبير الأرصاد أبوعبدالرحمن الحربش الصخَري، خريطة الأمطار والثلوج المتوقعة في مناطق عدة بالمملكة خلال الأيام المقبلة.

وقال الصخري، عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، إن منطقة تبوك (نواحي اللوز، الظهر، علقان) ومرتفعاتها الجنوبية (نواحي طريف) تشهد تكوّن ثلوج خفيفة، خلال ليلة ويوم الجمعة المقبل، بينما تشهد مناطق «الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم» موجة برد ابتداء من يوم الخميس ولمدة قد تصل إلى أسبوع ((معظم أيام الأسبوع الثاني من الإجازة))، بينما تكون تلك الموجة أقل حدّة على باقي مناطق المملكة.

وتابع الصخري، أن منطقة الرياض (خصوصًا المحافظات الجنوبية والجنوبية الغربية) والمنطقة الشرقية (بخاصة المحافظات الجنوبية)؛ تشهد هطول أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة، أما مناطق: جازان وعسير والباحة فتشهد هطول أمطار متفاوتة قد تصل إلى غزيرة، قد تشمل جنوب مكة المكرمة وذلك خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة.

إلى ذلك توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، وغيومًا في مناطق عدة بالمملكة، غدًا الأربعاء، وقالت عبر موقعها الإلكتروني، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة الجنوبية، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. وتكون السماء غائمة جزئيًّا على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، مع احتمال هطول مطار متفرقة، فضلًا عن تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

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