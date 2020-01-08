السعودية تستضيف فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لـ«الزهايمر»

تحتضن الرياض، خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لـ«الزهايمر»، الذي تنظمه الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر، بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (الشريك الاستراتيجي الداعم للجمعية) بمقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ويشارك في المؤتمر نخبة من العلماء، والباحثين، والأكاديميين، والخبراء في مجال البحث العلمي من المملكة وخارجها كما يصاحب المؤتمر محاور تفاعلية لمراحل المرض وأركان حسية لوجستية للمؤتمر، والاتفاقيات والشراكات، كما سيتم تكريم عدد من الجهات والشخصيات الداعمين لرسالة الجمعية والمساندين لأنشطتها وبرامجها المختلفة.

وتمثل الدورة الرابعة للمؤتمر مساعي الجمعية مع صناع القرار في خدمة المصابين بالمرض والمطالبة بشمول مرضى الزهايمر ضمن تصنيف الإعاقة وإدراجهم ضمن القائمة التي تكفل للمريض وأسرته الحقوق والتشريعات كافة، التي تواكب اهتمام وتوصيات المملكة بقضية الزهايمر والمصابين به وكبار السن.

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وتقدم القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، وسمو وولي العهد، جميع أشكال الدعم والمساندة لهذا الملف، الذي نقلته الجمعية من الهم الخاص إلى قضية مجتمع، مواكبة مع «رؤية السعودية 2030»، التي وضعتها الجمعية من ضمن أولوياتها وخططها الاستراتيجية؛ حيث عقدت الشراكات الاستراتيجية في عدد من القطاعات ومنهم الصحية والاجتماعية لبذل المزيد من الجهود في تقديم الرعاية والاهتمام بالفئة المستهدفة، والتعامل مع المرض في جميع مراحله، عبر المتابعة والدعم للبحوث العلمية الخلاقة.

ويهدف المؤتمر إلى خدمة المصابين بالمرض الزهايمر، وتعميق مفهوم الشراكات والتعاون على المستويات كافة، إضافة إلى بحث سبل تحسين حياة المصابين بالزهايمر، ويتضمن المؤتمر خمسة محاور رئيسية هي: كيفية التعامل مع المريض في المراحل المتقدمة، وأهمية الوقاية من المرض، وتطوير مجالات العلاج والأدوية، والجانب القانوني للمريض وأسرته، وأخيرًا أهمية التشخيص ومراحله.

وحول المشاركة في المؤتمر، دعت الجمعية الراغبين في التسجيل من المختصين والمهتمين والعاملين في الحقل الصحي ومراكز رعاية كبار السن وغيرها من الجهات ذات العلاقة، تعبئة استمارة التسجيل في الرابط الموجود على شبكة الإنترنت (www.alz.org.sa) الخاص بالمؤتمر.