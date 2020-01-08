«آل الشيخ» عن مظاهر تديّن الخوارج والخونة: لا تغترّوا باللحى والعمائم

فنَّد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ادعاءات مظاهر التدين التي يبديها الخونة والخوارج وأذنابهم، وقال الوزير -عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»-: «لا تغتروا بالعمائم ولا اللحى ولا المشالح ولا الشهادات حتى تروا منزلة التوحيد والسنة عند صاحبها وتقديمها على كل شيء، وعدم مواطأته وموالاته لأعداء الأوطان، من الخونة والخُوَّان الخوارج والمبتدعة والمجوس وأذنابهم الذين قتلوا المسلمين، بلا رحمة وهدموا الديار بهمجية وأشعلوا الفتن فيها وشردوا أهلها.

وفي شأن ذي صلة، أكّد مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع، أن الوعي يشكل أداة الحسم في عُموم شؤون الحياة، ويتركز الحصول عليه من خلال البيئة «التعليمية والأسرية» الفعّالة؛ حيث الاهتمام بصياغة السلوك السوي للطفل والشابّ عبر تنمية المهارات الإيجابية بواسطة البرامج التفاعلية بأسلوب «الإقناع والتبادل والترسيخ مع «التعاهد المستمر».

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