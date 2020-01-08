«الأرصاد»: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأربعاء، هطولاً للأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة ، ومكة المكرمة).

وأشار تقرير هيئة الأرصاد، إلى أن الفرصة مهيأة لنشاط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، حائل، الجوف، ونجران) وسماء غائمة جزئياً قد تهطل منها أمطار متفرقة على مناطق (تبوك، الجوف، والحدود الشمالية).

ولفت التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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