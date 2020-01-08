«الجوازات»: حالة واحدة لخروج المقيم نهائيًّا دون «صلاحية الهوية»

أكّدت المديرية العامة للجوازات، أن صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار، ويلزم المقيم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم.

جاء ذللك ردًّا على تساؤل عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«تويتر» جاء فيه «كم المدة المسموحة للعاملين بالبقاء في المملكة بعد إصدار تأشيرة الخروج النهائي».

وجاء رد الجوازات كالآتي: (أهلًا بك، صلاحية تأشيرة الخروج النهائي هي 60 يومًا من تاريخ الإصدار يلزم المغادرة خلالها، دون الرجوع إلى صلاحية هوية مقيم).

وفي سياق آخر أوضحت «الجوازات»، أن تأشيرة الخروج النهائي تشمل التابعين والمرافقين على سجلّ المستفيد.

وأوضحت الجوازات، أنه «في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي لرب الأسرة، فإنها تشمل التابعين والمرافقين على سجل المستفيد».

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وكان أحد المتابعين، قد وجَّه سؤالًا عبر منصة (أبشر) للخدمات الإلكترونية بموقع تويتر، التي وجَّهته للجوازات السعودية للرد عليه، وكان سؤاله: «لو أخدت نهائي هل بالتبعية أولادي ياخدوا نهائي.. أم لا بد أن أسوي لهم بنفسي نهائي».

من جهة أخرى، أوضحت الجوازات أنه في حال وجود رب الأسرة داخل المملكة، وأحد التابعين أو المرافقين في الخارج، فلا يوجد مانع من تجديد هوية مقيم.

وبيَّنت الجوازات، أنه يتم استلام جواز السفر بعد 3 أيام عمل من إتمام الإجراء؛ بمراجعة إدارة الجوازات بالمنطقة التابع لها المستفيد، مشيرة إلى أن الرسوم تبلغ 300 ريال لخمس سنوات، و600 ريال لعشر سنوات، علمًا بأن العشر السنوات تكون لمن أتم 21 عامًا.

وأضافت أنه يُشترط خلوّ سجلّ المستفيد من المخالفات المرورية؛ ليتمكَّن من إصدار أو تجديد جواز السفر.