بالصُّور.. أمير جازان يدشِّن فعاليات المهرجان الخامس للعسل بالعيدابي

دشَّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، مهرجان جازان الخامس للعسل الذي تستضيفه محافظة العيدابي .

وفي مستهلِّ الفعالية، قصَّ أمير جازان شريط الافتتاح، ثم تجوَّل والحضور بمعرض النحالين والجهات المشاركة بالمهرجان المقام بساحة المركز الحضري في المحافظة.

واستمع الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لشرحٍ مفصَّل من محافظ العيدابي المشرف العام على المهرجان عبدالله بن محمد الظافري والمدير التنفيذي للمهرجان سليمان بن يحي الغزواني عن معرض العسل؛ حيث يعرض 50 نحّالًا إنتاجهم من العسل الذي يزيد عن خمسة أطنان من العسل ذي الجودة العالية.

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وبعد ذلك دشَّن مشاركة الأسر المنتجة في المهرجان بقصِّ الشريط، متجولًا بخيمة الأسر المنتجة التي تضم مشاركة ٥٠ أسرة من الأسر التابعة لجمعية البر الخيرية بالعيدابي، التي تعرض منتجاتها من المأكولات الشعبية والعطور والإكسسوارات والحلويات وجميع مستلزمات واحتياجات الأسرة.

كما زار معرض الإدارات الحكومية، مستمعًا لشرح مفصَّل عمَّا تمَّ تنفيذها والذي تحت التنفيذ من المشروعات البلدية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة للمحافظة.

عقب ذلك زار أمير منطقة جازان معرض فنون وتراث بلغازي الثاني .