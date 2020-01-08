تنفيذ فرضية جاهزية المولدات الكهربائية في مستشفى أحد

نفّذ مجمع مستشفى أحد العامّ، فرضية اختبار جاهزية المولدات الكهربائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة مؤيد أبوعنق، أنه جرى فصل التيار الكهربائي عن المستشفى والمنطقة السكنية المحيطة به، واستجابت المولدات أوتوماتيكيا، وكذلك أحمال الطوارئ المثبّتة على المولدات في مدة لا تتجاوز 20 ثانية.

وأشار أبوعنق، إلى أنه جرى التأكّد من قبل فريق المستشفى من ربط أنظمة الخدمات على المولدات، وهي: «الهواء الطبي، الشفط الجداري، مضخّات المياه للمستشفى، مضخّات المياه للسكن»، وتمّت إعادة التيار الكهربائي بنجاح عند تمام الساعة 4 عصرًا، أي بعد 20 دقيقة من فصل التيار الكهربائي.