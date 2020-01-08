الأحوال المدنية: يمكن للطلاب إنجاز إجراءات الهوية الوطنية دون «تعريف» المدرسة

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحول المدنية، إمكانية إتمام الطلاب خلال إجازة منتصف العام لإجراءات الحصول على الهوية الوطنية دون الحصول على «تعريف» من المدرسة.

وتلقت «الأحوال المدنية» عبر حسابها الرسمي «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر» تساؤلًا من طالبة تريد الحصول على بطاقة الهوية الوطنية، من دون تسليم تعريف إثبات من المدرسة التي تدرس بها، لتزامن حجز موعد الحصول على البطاقة من مكتب الأحوال المدنية مع إجازة منتصف العام وغلق المدراس.

وقالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، إن الطلاب يمكنهم طباعة التعريف المطلوب عبر نظام نور، والذي يكون مختومًا إلكترونيًا من الموقع، وفي حال عدم توفر ذلك يتم الختم من الإدارة، علمًا أن آخر مؤهل دراسي يغني عن التعريف في حال كانت المدرسة مغلقة.

إلى ذلك جدَّدت «الأحوال المدنية» التأكيد على ضرورة تجديد المواطنين للهوية الوطنية خلال ١٨٠يومًا قبل انتهاء صلاحيتها حتى لا تتعطل مصالحهم وتفادياً لتوقيع الغرامة المالية.

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