«الإحسان الطبية» تطلق جناحها الطبيّ بمهرجان جازان الشتوي

أطلقت جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان فعاليتها الطبية بمهرجان جازان الشتوي «جازان الفل مشتى الكل» بشارع الفن بالكورنيش الشمالي، والذي يحظى بعديد من العيادات الطبية والأقسام التوعوية والتثقيفية.

ويحتوي الجناح على عيادات متنقّلة وهي: عيادة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتعدّ أول عيادة بالمنطقة الجنوبية تقدم خدماتها للمستفيدين، في إطار الشراكة بين جمعية الإحسان والجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان وعيادات: العيون والأسنان و الباطنية والسكر والتغذية والخدمات الصحية الأولية لقياس الضغط والوزن وتحليل تراكميّ للسكري وعيادة لأمراض الدم الوراثية وعيادة العلاج الطبيعي وعيادة لأمراض الجليدية وقسم تثقيفي توعوي.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الإحسان الطبية الخيرية محمد بن إسماعيل الحازمي، أن الجمعية تقدّم خدماتها الطبية والعلاجية بمهرجان جازان الشتوي، من خلال جناح خاصّ لها يشتمل على عيادات طبية مجهزة بأكمل التجهيزات للكشف والتشخيص يعمل عليها كادر متخصص وبمشاركة 98 متطوع ومتطوعة من أطباء وأخصائيين وفنيين وطلاب كليات الطب من الجنسين ويستمرّ الجناح لمدة 15 يومًا من الساعة الخامسة عصرًا إلى 11 مساءً كما يضمّ الجناح ركنًا تعريفيًّا بالجمعية وركنًا يحتوي على أجهزة الجمعية التي تقدمها للمرضى، ومركزًا إعلاميًّا يقدم نصائح تثقيفية صحية لزوار الجناح.