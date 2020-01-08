«المرور»: 4 خطوات لتسجيل الاعتراض على المخالفات

أطلقت منصة «أبشر» خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًّا، التي يتم رصدها من خلال رجال المرور أو الرصد الآلي على الطرق، قال «المرور السعودي» عبر حسابة الرسمي على موقع «تويتر»، إنه يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية من خلال خطوات عدة كالتالي (الدخول لحساب المستخدم في منصة «أبشر» ثم خدماتي ثم المرور، ثم الاعتراض على المخالفات).

وفي وقت سابق أعلن المرور السعودي، بدء الرصد الآلي لمخالفتي عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة، في منطقة الحدود الشمالية، وأوضح المرور السعودي أنَّ قيمة مخالفة عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ريالًا، ولا تتجاوز 300 ريال في المرة الأولى، وعند تكرارها خلال 30 يومًا يتم رفع الغرامة إلى حدها الأعلى، أو الإيقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتين، ولا تقتصر مخالفة عدم ربط حزام الأمان على قائد المركبة فقط؛ بل تشمل الراكب في المقعد الأمامي؛ حيث يتم تسجيل المخالفات على مالكي المركبات أو المفوضين بقيادتها.

ويُستخدم النظام الجديد في ضبط حركة المرور ورصد مخالفات السرعة آليًّا باستخدام الكاميرات الرقمية؛ حيث سيتم رصد أي مركبة تتجاوز حدَّ السرعة المسموح به، والذي حدّدته الإدارة بـ80 كيلومترًا في الساعة على الطريق العام.

وتتضمن المخالفات الـ11 المؤثرة في السلامة العامة، التي حددتها إدارة المرور، «التفحيط، وقيادة المركبة تحت تأثير مُسْكِرٍ أو مخدر، وتجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر، وقيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير، والمراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة، وطمس لوحات المركبة، والتجاوز في المنعطفات، وقيادة المركبة دون مكابح أو أنوار، وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 25 كيلومترًا/الساعة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم التوقف تمامًا عند إشارة (قف)».