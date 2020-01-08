بقرار من أمير جازان.. الغروي شيخًا لقبائل الغراء بصبيا

أصدر أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قرارًا بتعيين الشيخ علي بن ضيف الله الغروي شيخًا لقبائل الغراء بمحافظة صبيا خلفًا لوالده الشيخ ضيف الله الغروي رحمه الله.

ورفع الشيخ علي الغروي شكره وبالغ امتنانه لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، على الثقة الكريمة الغالية بمناسبة تعيينه، مؤكدًا اعتزازه بهذه الثقة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يعينه على خدمة الدين والمليك والوطن، وأن يوفقه للقيام بمهامه بما يرضي الله ثم ولاة أمر هذا الوطن الغالي.

كما قدم «الغروي» شكره لمحافظ صبيا منصور بن زيد الداود ولكافة أعيان وأفراد قبائل الغراء على جهودهم ودعمهم، ومن جانبهم تقدم أعيان وأهالي قبائل الغراء بخالص التهاني والتبريكات للشيخ علي بن ضيف الله الغروي، متمنين له التوفيق لخدمة الدين والوطن والقبائل.