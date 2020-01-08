السعودية اليوم / زلزال يضرب إيران قرب منشأة نووية



طهران 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 4,5 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة تبعد نحو 50 كلم عن محطة بوشهر النووية في إيران .

وأوضح مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن الزلزال وقع على عمق 10 كلم في منطقة بجنوب شرق برازجان عند الساعة 3,19 ت غ , مشيرًا إلى عدم ورود أي تقارير بعد عن وقوع أضرار.

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10:34ت م

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