

بيشة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

بينت "صحة بيشة" أن العيادات الخارجية بمستشفى تثليث العام قدمت خدماتها لعدد 38444 مراجعاً خلال العام 2019م ، فيما بلغ عدد المراجعين لأقسام الطوارئ 135217 مراجعاً، وعدد العمليات الجراحية 928 عملية، وبلغت عدد الولادات 909 ولادات.

كما يشرف مستشفى تثليث العام على أعمال مركز الأمير سلطان بن محمد للغسيل الكلوي ويحتضن 22 وحدة غسيل كلى، وقد بلغ عدد الحالات المسجلة 23 حالة وعدد جلسات الغسيل 3157 جلسة.

ويقدم المستشفى خدمات برنامج الطب المنزلي، إذ بلغ عدد المسجلين في البرنامج 140 حالة ويقوم فريق الطب المنزلي بعدد 8 زيارات يومياً.

يذكر أن مستشفى تثليث العام يعتبر مرجعي لعدد 23 مركزاً صحياً موزعة على أرجاء محافظتي تثليث والأمواه، ويضم المستشفى عدداً من العيادات التخصصية وتبلغ سعته السريرية 110 أسرة.

// انتهى //

10:23ت م

0017





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مستشفى تثليث العام يقدم خدماته لأكثر من 173 ألف مراجع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.