السعودية اليوم / أكثر من 55 ألف مستفيد من خدمات برنامج مكافحة التدخين بالحدود الشمالية



عرعر 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس

بينت "صحة الحدود الشمالية" أن عدد المستفيدين من برنامج مكافحة التدخين لعام 2019 م بلغ أكثر من 55 ألف مستفيد، فيما بلغ عدد المحاضرات التوعوية 154 محاضرة، إضافة إلى إقامة 89 معرض وركن توعوي، وبلغ عدد المدارس المستفيدة 74 مدرسة ، وتم تنفيذ 13 دورة .

يذكر أن "صحة الحدود الشمالية" يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة (مركز للقلب، 3 للسكري، 3 للكلى، 3 أسنان)، إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة، وكذلك

المناظير والأورام وغيرها، كما يوجد فيها 48مركزاً للرعاية الصحية الأولية.

// انتهى //

10:03ت م

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