السعودية اليوم / مصرع 168 شخصا في تحطم طائرة ركاب أوكرانية



كييف 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 8 يناير 2020 م واس

لقي 168 شخصًا مصرعهم في تحطم طائرة ركاب أوكرانية بالأراضي الإيرانية فجراليوم, متجهة إلى كييف, وذلك وفقا لمعلومات أولية أدلى بها المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية فاسيل كيريليتش.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريح له: إن ركاب وأفراد طاقم طائرة البوينغ 737 التابعة لشركة الخطوط الأوكرانية لقوا مصرعهم جميعاً, بعد إقلاعها من طهران.

يذكرأنه لم ترد أي أنباء عن أسباب تحطم الطائرة.

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09:39ت م

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