شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تمنح أول رخصة لمركز ضيافة أطفال الحجاج والمعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

منحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ترخيصًا لأول مركز ضيافة لخدمة أطفال ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، وتمثل هذه الرخصة المرحلة الأولى من عمل المركز، حيث سلم وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية سليمان الزبن شهادة الرخصة لصاحب المركز.

تأتي هذه المرحلة من مبادرة تنظيم دور ضيافة الأطفال في الحرمين الشريفين، التي تنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاعي الخاص والغير ربحي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والتي تهدف إلى زيادة نمو عدد الحجاج والمعتمرين مع عوائلهم، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، ورفع نسبة الرضا بين الحجاج والمعتمرين على الخدمات المقدمة، بما يعزز دور المملكة قيادة وشعبا في خدمة ضيوف الرحمن.

يشار أن هذا المركز يعمل على مدار 24 ساعة، و يوفر صالة ألعاب ووسائل تربوية مناسبة لكل مرحلة عمرية، ويستقبل أطفال المعتمرين والحجاج من الداخل والخارج، للفئة العمرية الواقعة ما بين حديثي الولادة وحتى عمر عشر سنوات. كما حددت الوزارة لافتتاح مثل هذه المراكز، العديد من اشتراطات الصحة والسلامة.