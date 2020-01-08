شكرا لقرائتكم خبر عن في يومها العربي.. المملكة تحتفي بتراجع نسبة الأميين دون الـ 6% والان نبدء بالتفاصيل

تحتفل المملكة باليوم العربي لمحو الأمية اليوم الأربعاء، ودور التعليم في زيادة معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الأميين، ومواجهة تحديات محو الأمية بالطرق الحديثة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للتعليم المستمر في وزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح أنه منذ توحيد المملكة وهي تخطو بثبات نحو محو أمية مواطنيها، وإثراء أفكارهم وتنويرها، مشيراً إلى أن المملكة تدرجت في ذلك بإنشاء المدارس، وتسيير قوافل النور، محققةً نسبة أمية أقل من 6%؜.

وأضاف أن المملكة سارت مع شقيقاتها من الدول العربية ضمن العقد العربي لمحو الأمية، من خلال تنويع الأساليب، وتحسين جودة المخرجات عبر مراكز الأحياء المتعلمة والمنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، التي استفاد منها حوالي 250 ألفاً من الجنسين، موضحاً أن تلك الجهود أثمرت عن تخريج المئات لسوق العمل، لافتاً إلى زيادة عدد الحملات الصيفية والمستفيدين منها.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للتعليم المستمر تعمل على عقد شراكات وتكامل مع المؤسسات المجتمعية، وتبادل الخبرات الدولية؛ لمواجهة القضاء على الأمية.