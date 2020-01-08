شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة على الرياض حتى الـ 6 مساءً والان نبدء بالتفاصيل
حذرت الهيئة العامة للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض، وتشمل "الخرج، الدلم، الدوادمي، الزلفي، العاصمة الرياض، الغاط، القويعية، المجمعة، المزاحمية، حريملاء، شقراء، عفيف ووادي الدواسر".
ويصاحب الحالة نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
وتبدأ الحالة من العاشرة صباحا وحتى السادسة مساء.
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