إعلان خاطئ في حفل الكاف يهدي الكاميرون جائزة الجزائر

قام رجل الأعمال المصري كامل أبوعلي بلقطة طريفة، فور إعلانه عن أفضل منتخب في أفريقيا لعام 2019، بسبب خطأ ارتكبه في نطق اسم المنتخب الفائز.

وتستضيف مدينة الغردقة المصرية، الثلاثاء، حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لجوائز الأفضل في القارة لعام 2019.

وتم استدعاء كامل أبوعلي، أحد منظمي الحفل، للإعلان على منصة المسرح عن المنتخب الأفضل في أفريقيا لعام 2019، لكنه أعلن عن فوز الكاميرون بدلاً من الجزائر.

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قبل صعود أبوعلي مباشرة كان الإعلان عن أفضل منتخب نسائي بالفعل قد تم باختيار الكاميرون، ليقوم رجل الأعمال المصري بإعلان الكاميرون كأفضل منتخب للرجال أيضاً عن طريق الخطأ.

وقابل الحضور الأمر بالتصفيق في البداية، ثم بعد لحظات تم تدارك الأمور ليتساءل البعض عن سبب اختيار الكاميرون، في الوقت الذي لم تحضر خلاله بالترشيحات لأفضل منتخب للرجال.

واعتذر أبوعلي وشرح الأمر للحضور الذين ردوا بتصفيق حار لتحيته وتشجيعه على تجاوز الخطأ، بعد أن ارتسمت الابتسامة على وجوه الجميع.

بعدها أعلن أبوعلي بشكل صحيح فوز الجزائر بجائزة أفضل منتخب في القارة السمراء لعام 2019.