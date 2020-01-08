الولايات المتحدة تؤكد عدم إصابة أي جندي من الهجوم الإيراني

2020-01-08

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تمكنت القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة عين الأسد جوية في العراق من الاختباء والتستر في المخابئ بعد تلقي تحذيرات مبكرة عن وابل الصواريخ الباليستية التي أطلقتها إيران.



استهدفت إيران الولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم، بإطلاق أكثر من عشرة صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين في العراق تضمان القوات الأمريكية، وهما قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق، التي زارها ترامب في ديسمبر 2018 ، وقاعدة أربيل في كردستان العراق.

كشف مسؤول عسكري أن الولايات المتحدة تلقت تحذيرات مبكرة عن إطلاق الصواريخ وتمكنت من سماع صوت الإنذارات في واحدة من القاعدتين المستهدفتين على الأقل.

وقال المسؤول لصحيفة يو إس إيه توداي: إن أولئك المعرضين للهجوم، تمكنوا من الاختباء في المخابئ أثناء الهجوم حتى أصبحوا آمنين.

وكانت القوات الأمريكية في القاعدة تمارس تدريبات السلامة حين أتاهم الإنذار،وقال مسؤول أمريكي إنه لم ترد تقارير فورية عن الخسائر الأمريكية، ولا يزال تقييم أضرار المباني جاريًا، وأكد المسؤولون العراقيون أيضًا إنه لم تقع إصابات بين قواتهم.

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وقد أكد الرئيس دونالد ترامب أن كل شيء على ما يرام وجيد مع استمرار تقييم الأضرار والإصابات.

وتضم قاعدة عين الأسد الجوية نحو 1500 جندي من قوات التحالف والقوات الأمريكية.

وقال برينجار ستوردال، المتحدث باسم القوات المسلحة النرويجية، إن 70 جنديًا نرويجيًا كانوا في القاعدة الجوية لكن لم يبلغ عن أي إصابات.

ووفقًا للتلفزيون الإيراني، فإن الصواريخ المستخدمة في الهجوم كانت من صواريخ فتح 110 الباليستية، التي يتراوح مداها نحو 300 كيلومتر، وكان البنتاجون قد قال في وقت سابق إن الصواريخ أُطلقت بوضوح من إيران؛ لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف.

وأعلنت إيران عن مقتل 80 جنديًا على الأقل إثر قصف قاعدة عين الأسد، قبل أن تؤكد الولايات المتحدة والعراق والدنمارك والنرويج على عدم وقوع أي قتلى.

واعترف الحرس الثوري الإيراني بإطلاق الصواريخ؛ انتقامًا لمقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني الأسبوع الماضي.

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